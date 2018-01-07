Следующей новогодней столицей России стала Тула

Тула приняла от Ханты-Мансийска новогоднюю эстафету в рамках праздничного проекта "Новогодняя столица России", сообщает телеканал Россия 24.

Выступая 7 января на торжественной церемонии в Ханты-Мансийске, вице-губернатор Югры Алексей Забозлаев сообщил, что мероприятия новогоднего проекта в Ханты-Мансийске посетили более 140 тысяч человек.

- Эстафету Туле передал мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин, вручив руководителям города символ проекта - хрустальную снежинку, - говорится в сообщении.

Проект "Новогодняя столица России" стартовал в 2012 году по инициативе министерства культуры РФ. Ежегодно экспертный совет выбирает один из предложенных городов, где новогодние торжества пройдут особенно пышно. Ранее Новогодними столицами России уже были Казань, Владимир, Вологда, Сортавала и Тамбов.