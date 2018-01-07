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07.01.2018 05:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан убивший краснокнижную кабаргу сахалинец

Текст: Юлия Гарднер

Полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве краснокнижной кабарги, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

В Приморье на "Земле леопарда" поймали браконьеров

Редкое животное было застрелено в районе села Лопатино Невельского района. Видео с отстрелом попало в интернет, вызвав негодование пользователей.

Как выяснилось, сначала браконьер, являющимся работником одного из местных индивидуальных предпринимателей, "разделал тушу для личных нужд. Но увидев, что убийство животного предано большой огласке, решил от избавиться от улик.

Останки кабарги нашли в мусорном баке неподалеку от дома подозреваемого. Это и позволило задержать его по горячим следам.

"Полицейские изъяли ружье, из которого было убито животное. Оно не зарегистрировано, а сам подозреваемый не имеет охотничьего билета", - говорится в сообщении.

Мужчина признался в содеянном и раскаялся. В его отношении возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

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