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07.01.2018 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Самарой рыбак вмерз в лед и погиб

Текст: Виталий Ахмеров (Самара)

Спасатели самарской поисково-спасательной службы обнаружили в акватории Волги тело погибшего рыбака.

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Установлено, что 46-летний житель Самарской области отправился на рыбалку в акваторию Волги 5 апреля. В 21.00 он перестал выходить на связь с родственниками. Утром следующего дня спасатели отправились на его поиски.

Спасательные работы осложнялись высокими торосами на Волге, мешавшими перемещению по льду судна на воздушной подушке. Следы снегохода пропавшего рыбака припорошило свежим снегом. Тем не менее, в ходе обследования акватории от пристани Шелехметь до входа в Змеиное озеро на правом берегу Волги спасателям удалось найти перчатки мужчины рядом с одной из промоин. Водолаз в гидрокостюме, обследуя промоину, нашел на кромке льда сапоги пропавшего рыбака.

- По всей видимости, мужчина, двигаясь на снегоходе, попал в промоину и вмерз в лед. Погибшего подняли на поверхность льда. В 14.20 поисковые работы на месте происшествия были окончены, - объяснили в поисково-спасательной службе Самарской области.

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