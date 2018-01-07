В Саратове полиция обнаружила тайник с крупной партией наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Саратовской области обнаружили тайник с пятью килограммами синтетических наркотиков.

Как сообщила пресс-служба ведомства, тайник был оборудован 26-летним жителем Саратовской области, который проходит подозреваемым по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

- Содержимое тайника подозреваемый планировал распределить на более мелкие дозы для последующей реализации заинтересованным клиентам. В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленника, - уточнили в полиции.