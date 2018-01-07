Роднянский рассказал о приеме по случаю "лучшего иностранного фильма"

Режиссер и продюсер Александр Роднянский в своем Instagram рассказал о приеме, который устроили в Лос-Анджелесе организаторы американской премии Golden Globe Award ("Золотой глобус") для номинантов в категории "лучший иностранный фильм".

В мероприятии, прошедшем в "небольшом ресторане", приняли участие Фатих Акин, Себастьян Лелио, Рубен Эстлунд, Анджелина Джоли и Андрей Звягинцев. Позже все переместились в легендарный Egyptian Theatre, чтобы поучаствовать в симпозиуме.

- Проще говоря, в дискуссии. У нас всех была возможность пообщаться друг с другом, чем мы с удовольствием и позанимались, - написал Роднянский.

Справка "РГ"

Американская премия Golden Globe Award ("Золотой глобус") присуждается за работы в кинофильмах и телевизионных картинах Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.