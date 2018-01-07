В Красноярске выставили на продажу марку за три миллиона

В Красноярске на аукционе выставили на продажу марку стоимостью три миллиона рублей. Как пояснил организатор торгов, лот уникальный, единственный в мире.

Согласно описанию, марка, выпущенная в царской России в 1914 году, "выставлялась на региональной выставке в Лондоне, приобреталась легально у владельца".

Причем продается она "за 30% от оценочной стоимости, по правилам международных аукционных домов".

Пока ажиотажа по поводу дорогостоящего лота не наблюдается.

Но, судя по всему, автор объявления готов пойти на торг и обещает продемонстрировать марку заинтересовавшимся - пока же она хранится в сейфе одного из красноярских банков.