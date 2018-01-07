Со склона Эльбруса сорвался турист из Астрахани

В высокогорной зоне Эльбруса спасатели ищут туриста из Астрахани. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел на высоте 4900 метров возле скал Пастухова. По предварительной информации, со клона горы сорвался турист из Астрахани.

- На поиск туриста выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве шестичеловек личного состава и двух единиц техники, - уточнили в МЧС.

В зимнее время склоны Эльбруса представляют особую опасность для восходителей. Из-за сильных ветров и низких температур вершина горы покрывается льдом, а снежный покров долго не задерживается. От альпинистов в таких условиях требуются особые умения, большой опыт и применение особых технических средств.