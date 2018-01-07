В Дагестане неизвестные убили имама сельской мечети

В Дагестане совершено убийство имама сельской мечети. Как сообщает ТАСС, неизвестные открыли огонь по священнослужителю из огнестрельного оружия. Это случилось в селе Муцалаул Хасавюртовского района республики.

Источник в силовых структурах сообщил агентству, что трагедия произошла возле дома, в котором живет имам. По предварительной информации его убили после конфликта с неизвестными. Стрельба велась из пистолета Макарова. При этом злоумышленники выпустили в имама семь пуль.

В республиканском МВД подтвердили факт убийства мужчины в селе Муцалаул. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.