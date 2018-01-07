После драки в центре Петербурга восемь человек госпитализированы

Восемь человек были госпитализированы после массовой драки, произошедшей на Конюшенной площади в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба регионального главка полиции, один из участников конфликта, 24-летний мужчина, получил ножевое ранение.

Позже, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны еще двое участников конфликта. Полиции сообщает, что один из задержанных изобличен в том, что именно он ударил ножом пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Полиция выясняет все обстоятельство происшествия.