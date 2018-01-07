Путин встретил Рождество в Симеоновской церкви Санкт-Петербурга

Президент принял участие в Рождественском богослужении в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге. На богослужении присутствовал также губернатор города Георгий Полтавченко.

Владимир Путин вошел в нижний храм, поднялся по лестнице, поставил свечку и встал напротив Царских врат.

Напомним, что президент всегда посещает храмы во время главных церковных праздников. И Рождество обычно встречает не в столице, а вот Пасху - в храме Христа Спасителя. В прошлом году Путин был в Свято-Юрьевом монастыре в Новгороде. Симеоновская церковь - одна из старейших в "северной столице". Именно в этом храме был крещен отец Владимира Путина.

Справка "РГ"

Симеоновская церковь - одна из старейших в Санкт-Петербурге. Каменный храм был в 1734 году возведен по приказу императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной постройки 1714 года. В 1938 году храм была закрыт и разграблен. В 1951-1954 годах церковь отреставрировали и сделали в ней метеорологический музей. В 1994 году здание было возвращено Санкт-Петербургской Епархии. Настоятелем Симеоновской церкви является протоиерей Олег Скобля, известный также как музыкант и поэт.