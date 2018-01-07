В Петербурге в перестрелке пострадала женщина

В Петербурге, в ходе конфликта со стрельбой в Кировском районе города пострадала случайная прохожая. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

В пресс-службе уточнили, что сообщение о перестрелке на проспекте Ветеранов поступило на пульт дежурного 6 января, в районе 16 часов.

На место срочно выехала оперативная бригада. Выяснилось, что произошла массовая драка с применением травматического оружия. В ней участвовали около семи человек, но к моменту прибытия полиции все участники разбежались.

Что касается пострадавшей, то она обратилась в травмпункт, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. После чего женщину отпустили домой.

Полиция также сообщает, что возбуждено уголовного дело по статье "Хулиганство". Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и ведется поиск участников конфликта.