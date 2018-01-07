В Рождество в Вологде прошел фестиваль вертепных театров

В Вологде в воскресенье прошел фестиваль вертепных театров. Его организовали в рамках проекта "Рождественская сказка в Вологде". Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для фестиваля специальные шатры развернули в центре Вологды, в них и рассказывали историю об Иисусе, его родителях и рождении младенца. Красочные выступления подготовили творческие коллективы не только города и муниципальных районов региона, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославской области. По словам руководителя петербургского театра "Папьемашенники" Всеволода Мезенина, хотя сюжет один, каждый интерпретировал его по-своему. Артисты взяли за основу традиционные рождественские темы театра Петрушки.

Кстати, фестиваль вертепных театров - это одно из заключительных событий "Рождественской сказки в Вологде". Старт же ей дали 30 декабря 2017 года Российский Дед Мороз и Снегурочка из Костромы. За эти дни дети вместе с родителями смогли посетить фестиваль зимних видов спорта, принять участие в кулинарном шоу, увидеть лагерь "Богатырей Деда Мороза". Сам же проект "Рождественская сказка в Вологде" получил статус национального события года.