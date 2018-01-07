Самолет ВМС США провел многочасовую разведку возле Крыма

Самолет ВМС США провел длительную разведку неподалеку от Крыма.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию западных авиационных ресурсов, это был американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, имеющий бортовой номер 168432 и позывной PS076. Полет, во время которого собирались разведданные, характеризуется как многочасовой.

Poseidon поднялся в воздух с сицилийской авиабазы Сигонелла и долго находился над международными водами Черного моря юго-западнее Севастополя. Также сообщается, что еще один полет возле крымских берегов разведывательный самолет ВМС США совершил 1 января.

Между тем стало известно о полете американского стратегического беспилотника RQ-4A Global Hawk вдоль линии разграничения в Донбассе. Этот самолет также вылетел с авиабазы Сигонелла.

Пролетев над Донбассом на высоте около 16 километров, он оказался в 100 километрах от Крыма. Кроме того, БПЛА пролетал в 40-50 километрах от приграничных районов Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. При этом RQ-4A Global Hawk может вести разведку на расстоянии до 300 километров.