В Краснодаре задержали стрелявшего у ресторана мужчину

В Краснодаре правоохранители поймали мужчину, который открыл огонь у одного из городских ресторанов. Об этом в воскресенье сообщили в главном управлении МВД по региону.

Случай произошел около часа ночи на улице Восточно-Кругликовской столицы Кубани. Очевидцы заявили, что один из посетителей заведения несколько раз выстрелил вверх из охолощенного оружия, предназначенного для стрельбы холостыми патронами. После он бросил его на месте происшествия, а сам скрылся.

- Прибыв на место, полицейские опросили свидетелей, после чего по горячим следам задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1985 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в полиции.

У него при себе оказались еще 57 патронов. Силовики изъяли оружие и боеприпасы и отправили на экспертизу. К счастью, во время стрельбы никто не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливаются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.