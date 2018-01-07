Россиянки стали четвертыми в эстафете на этапе КМ по биатлону

В Оберхофе завершилась женская эстафета 4х6 км в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Российская команда в составе Виктории Сливко, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла четвертое место.

Отставание наших девушек составило 1 минуту 04,7 секунды. Один раз они ушли на штрафной круг и использовали пять дополнительных патронов.

Также один штрафной круг и целых 10 дополнительных патронов было у француженок, но это не помешало им выиграть гонку. Победительницами эстафеты стали Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Селия Эмони и Жюстин Бреза.

Второе место заняла немецкая команда: Ванесса Хинц, Дениза Херманн, Франциска Пройс и Марен Хаммершмидт. Замкнули тройку Линн Перссон, Анна Магнуссон, Элизабет Хегберг и Мона Брорссон из Швеции.

В отличие от Кубка мира, дела россиянок на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU) идут значительно лучше. Ульяна Кайшева выиграла вторую спринтерскую гонку, пройдя 7,5 километров за 20:20,3 и не допустив ни единого промаха. От нее отстала на 1,3 секунды, также отстрелявшись чисто, Ирина Услугина, занявшая второе место. Анастасия Загоруйко, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Валерия Васнецова заняли 11-е, 16-е, 27-е и 29-е места соответственно.