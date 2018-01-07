Новости

Ковальчук возглавил гонку бомбардиров КХЛ 19:42
Еще один рейс из Нью-Йорка вылетет в Москву в восемь вечера 19:31
В Красноярске выставили на продажу марку за три миллиона 19:31
Кадыров призвал Европу остановить "вероломство США" 19:25
Под Смоленском столкнулись двенадцать автомобилей 19:20
Швейцарец Колонья в четвертый раз выиграл многодневку "Тур де Ски" 19:17
Названа причина смерти 70-летней французской певицы Франс Галль 19:11
Австрийский эксперт: В союзе с Россией Европа была бы непобедимой 19:03
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе КМ 18:59
В России в 2017 году сократилось количество экономических преступлений 18:57
Клинцевич: Заявления об оккупации Украины СССР рассчитаны на молодежь 18:35
Американские кинокритики назвали лучший фильм 2017 года 18:35
СМИ: Олегу Табакову опять стало хуже, состояние актера - тяжелое 18:15
Британские спецслужбы вернули на работу уволенных сотрудников 18:05
Названы лучшие неамериканские хорроры 2017 года 17:45
В Рождество в Вологде прошел фестиваль вертепных театров 17:45
Песков рассказал про церкви, где крестили родителей Путина 17:43
Патриарх провел рождественский сеанс связи с космонавтами 17:33
Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме 17:22
Затворы петербургской дамбы закрыли из-за угрозы наводнения 16:49
Задержанные в США из-за непогоды российские самолеты прибыли в Москву 16:40
СМИ: Британию массово покидают ученые с гражданством стран-членов ЕС 16:39
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины 16:14
В Швеции от взрыва гранаты возле метро пострадали два человека 16:03
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации" 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
07.01.2018 18:59
Рубрика: Спорт

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Текст: Данила Жиляев
Вслед за женщинами пробежали эстафету в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону и мужчины. Российская команда, как и в женской гонке, заняла четвертое место.

Проведение мужской эстафеты в Оберхофе оказалось под угрозой срыва из-за погодных условий - уже после того, как она стартовала, организаторы всерьез раздумывали над тем, чтобы прервать гонку из-за сильного тумана. Но видимость постепенно улучшилась, и было решено продолжить соревнования.

Фото: AP Photo/Kerstin Joensson
Россиянки стали четвертыми в эстафете на этапе КМ по биатлону

Наши спортсмены начали неплохо: бежавший первым Алексей Волков использовал один дополнительный патрон, и после его выступления Россия шла на втором месте, на секунду отставая от бельгийцев. Однако у вышедшего на трассу следом Александра Логинова стрельба не заладилась: использовав все дополнительные патроны, он все равно был вынужден пробежать три штрафных круга.

После него от России выступали два Антона - Бабиков и Шипулин. Им хватило дополнительных патронов, но все же время было упущено, и в итоге наша команда показала лишь четвертый результат, отстав от победителей более чем на две с половиной минуты.

А лучшими стали шведы в составе: Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон, Фредрик Лииндстрем. На всех они заработали один штрафной круг и использовали девять дополнительных патронов. Второе место заняли итальянцы Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш и Тьерри Шеналь, а третье - норвежцы Ветле Шоста Кристиансен, Хенри Л’Абе-Лунд, Ларс-Хельге Биркеланд и Тарьей Бе.

Главное сегодня

СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации"
Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада
Голливудские актрисы устроят акцию протеста на вручении "Золотого глобуса"