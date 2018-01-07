Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе КМ

Вслед за женщинами пробежали эстафету в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону и мужчины. Российская команда, как и в женской гонке, заняла четвертое место.

Проведение мужской эстафеты в Оберхофе оказалось под угрозой срыва из-за погодных условий - уже после того, как она стартовала, организаторы всерьез раздумывали над тем, чтобы прервать гонку из-за сильного тумана. Но видимость постепенно улучшилась, и было решено продолжить соревнования.

Наши спортсмены начали неплохо: бежавший первым Алексей Волков использовал один дополнительный патрон, и после его выступления Россия шла на втором месте, на секунду отставая от бельгийцев. Однако у вышедшего на трассу следом Александра Логинова стрельба не заладилась: использовав все дополнительные патроны, он все равно был вынужден пробежать три штрафных круга.

После него от России выступали два Антона - Бабиков и Шипулин. Им хватило дополнительных патронов, но все же время было упущено, и в итоге наша команда показала лишь четвертый результат, отстав от победителей более чем на две с половиной минуты.

А лучшими стали шведы в составе: Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон, Фредрик Лииндстрем. На всех они заработали один штрафной круг и использовали девять дополнительных патронов. Второе место заняли итальянцы Томас Бормолини, Лукас Хофер, Доминик Виндиш и Тьерри Шеналь, а третье - норвежцы Ветле Шоста Кристиансен, Хенри Л’Абе-Лунд, Ларс-Хельге Биркеланд и Тарьей Бе.