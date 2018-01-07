Российские конькобежцы стали лучшими в командном спринте на ЧЕ

Российские конькобежцы стали лучшими в командном спринте на домашнем чемпионате Европы в подмосковной Коломне. Мужская команда России завоевала "золото".

Чемпионами Европы в этой дисциплине стали Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Денис Юсков и Алексей Есин. Они показали общий результат 1:19,38. Второе место заняли голландские спортсмены, а замкнули тройку финны.

Чуть ранее золотые медали в командном спринте выиграли российские девушки. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова показали время 1:26,71. Вторыми и здесь стали голландки, а третье место заняла норвежская команда.

После этих гонок в активе российских спортсменов стало 13 медалей. Наши атлеты завоевали пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды.