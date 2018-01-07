Ростуризм предупредил об угрозе наводнения в Германии и Франции

Ростуризм рекомендовал россиянам, которые сейчас находятся в Германии и Франции, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей, так как в этих европейских странах сохраняется угроза наводнений, отмечается на сайте агентства.

Туроператоров, которые продают туры в Европу, Ростуризм призывает предупреждать своих клиентов о погодных условиях. По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, после прохождения циклона в Германии и Франции уровень воды в реках поднялся до критических отметок.