Новости

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотой глобус" 07:41
Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками" 06:47
Директор ЦРУ обвинил РФ в планах вмешаться в выборы в Конгресс США 06:21
В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение 05:50
"Рассказ служанки" получил "Золотой глобус" как лучший сериал 05:42
Кражи стали самым распространенным преступлением в РФ в 2017 году 05:21
В США стартовала Ракета-носитель Falcon с секретным спутником 05:06
Два туриста из Бразилии утонули в Уругвае 04:38
ДТП с участием автобуса в Венесуэле унесло жизни семи человек 04:27
В мексиканском штате Колима бандиты расстреляли шесть человек 03:51
СМИ: У Ким Чен Ына возникли проблемы со здоровьем 03:23
Металлический ангар загорелся в Москве 02:39
Армия Сирии прорвала окружение военной базы под Дамаском 02:18
На западе Москвы произошел пожар в многоквартирном жилом доме 01:51
Жертвами урагана "Элеанор" во Франции стали шесть человек 01:25
В Совфеде заявили о возможности выхода России из ВТО 00:58
В Киеве на здание Российского центра науки и культуры напали радикалы 00:22
В результате теракта в Идлибе погибли 30 человек 07.01.2018
Элла Памфилова рассказала о претендентах на пост президента РФ 07.01.2018
Электронные рецепты опробуют на льготниках и хронических больных 07.01.2018
32 моряка иранского танкера пропали после столкновения с судном КНР 07.01.2018
Месси открыл счет в матче с "Леванте" и повторил рекорд Герда Мюллера 07.01.2018
Полузащитник "Спартака" Попов признан футболистом года в Болгарии 07.01.2018
Вандалы повредили памятник советским солдатам в Кировоградской области 07.01.2018
СМИ: Адвокат опроверг задержание Махмуда Ахмадинежада 07.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Рабочая неделя начнется с морозов по всей России
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Запад оценил применение РФ в Сирии ракеты "шока и трепета" Х-101
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
Чулпан Хаматова читает стихотворение Пастернака "Рождественская звезда"
07.01.2018 21:24
Рубрика: В мире

СМИ: Адвокат опроверг задержание Махмуда Ахмадинежада

Текст: Александр Саможнев

Адвокат опроверг сведения о задержании экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада за поддержку массовых протестов в стране, сообщает информационный портал Erem news.

"Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности", - прокомментировал юрист публикации в арабской прессе. Официального подтверждения или опровержения из Тегерана о судьбе политика до сих пор не поступало. По некоторым данным, экс-президент помещен под домашний арест.

Иран обвинил США во вмешательстве в дела республики

Ранее газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на иранские источники, утверждала, что Ахмадинежад был задержан в Ширазе с санкции верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

На митинге экс-президент говорил, что "некоторые из действующих чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе". Иранские власти расценили это заявление как призыв к "разжиганию протестных настроений".

В Иране с конца прошлого года проходят массовые выступления против роста цен. В результате беспорядков погибли двадцать человек, более четырехсот граждан задержаны в Тегеране за неподчинение властям, отмечает ТАСС

Главное сегодня

Элла Памфилова рассказала о претендентах на пост президента РФ
Вандалы повредили памятник советским солдатам в Кировоградской области
В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины
В Госдуме предложили вернуть РФ пол-Украины после слов об "оккупации"
Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада