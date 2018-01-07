СМИ: Адвокат опроверг задержание Махмуда Ахмадинежада

Адвокат опроверг сведения о задержании экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада за поддержку массовых протестов в стране, сообщает информационный портал Erem news.

"Информация об аресте моего клиента, бывшего президента Махмуда Ахмадинежада, не соответствует действительности", - прокомментировал юрист публикации в арабской прессе. Официального подтверждения или опровержения из Тегерана о судьбе политика до сих пор не поступало. По некоторым данным, экс-президент помещен под домашний арест.

Ранее газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на иранские источники, утверждала, что Ахмадинежад был задержан в Ширазе с санкции верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

На митинге экс-президент говорил, что "некоторые из действующих чиновников живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе". Иранские власти расценили это заявление как призыв к "разжиганию протестных настроений".

В Иране с конца прошлого года проходят массовые выступления против роста цен. В результате беспорядков погибли двадцать человек, более четырехсот граждан задержаны в Тегеране за неподчинение властям, отмечает ТАСС.