СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим

Российские военные в Сирии отбили атаку боевиков, использовавших беспилотники для нанесения удара по авиабазе Хмеймим.
Как сообщает ВВС со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, нападение на базу российских ВСК с применением дронов было сорвано. При этом российским военнослужащим удалось уничтожить беспилотные летательные аппараты, которые террористы попытались использовать для бомбардировки территории базы.
Напомним, в Сети была опубликована информация о попытке атаковать авиабазу Хмеймим. В частности, сообщалось о сработавшей на базе сирене, а также о стрельбе и взрывах. Кроме того появилась версия о том, что при нападении террористы могли использовать беспилотные летательные аппараты.
Ранее сообщалось, что с помощью ЗРПК "Панцирь" удалось перехватить минимум две цели, которые были выпущены боевиками по территории авиабазы Хмеймим.
Официальных комментариев об очередной попытке атаковать авиабазу российских ВКС пока не поступало.