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07.01.2018, 19:20
Текст: Руслан Мельников

СМИ: Российские военные сбили дроны, атаковавшие авиабазу Хмеймим

Российские военные в Сирии отбили атаку боевиков, использовавших беспилотники для нанесения удара по авиабазе Хмеймим.

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
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Как сообщает ВВС со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, нападение на базу российских ВСК с применением дронов было сорвано. При этом российским военнослужащим удалось уничтожить беспилотные летательные аппараты, которые террористы попытались использовать для бомбардировки территории базы.

Напомним, в Сети была опубликована информация о попытке атаковать авиабазу Хмеймим. В частности, сообщалось о сработавшей на базе сирене, а также о стрельбе и взрывах. Кроме того появилась версия о том, что при нападении террористы могли использовать беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что с помощью ЗРПК "Панцирь" удалось перехватить минимум две цели, которые были выпущены боевиками по территории авиабазы Хмеймим.

Официальных комментариев об очередной попытке атаковать авиабазу российских ВКС пока не поступало.

Фото: Defense Aerospace
Фото: Defense Aerospace

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