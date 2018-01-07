Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада

В Иране арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад за поддержку протестов в стране, сообщает арабское издание Al-Quds Al-Arabi.

"Власти распорядились арестовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз, арест состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи", - утверждают источники.

Ахмадинежад подверг критике президента Ирана Хасана Роухани, а также правительство, обвинил их в отдалении от народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство". Со своей стороны, иранские власти расценили заявление экс-президента как "подстрекательство к беспорядкам".

Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд - с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране прошли протесты после его второй победы на выборах.

В конце прошлого года в крупных городах Ирана состоялись массовые акции социального протеста. По некоторым данным, жертвами беспорядков стали, по меньшей мере, двадцать человек. Около 450 граждан были задержаны в Тегеране за участие в несанкционированных митингах, информирует РИА Новости.