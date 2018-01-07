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Рубрика: В мире

Стала известна причина ареста экс-президента Ирана Ахмадинежада

Текст: Александр Саможнев

В Иране арестован экс-президент Махмуд Ахмадинежад за поддержку протестов в стране, сообщает арабское издание Al-Quds Al-Arabi. 

"Власти распорядились арестовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз, арест состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи", - утверждают источники.

Ахмадинежад подверг критике президента Ирана Хасана Роухани, а также правительство, обвинил их в отдалении от  народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство". Со своей стороны, иранские власти расценили заявление экс-президента как "подстрекательство к беспорядкам".

Экс-президент Ирана Ахмадинежад написал Трампу критическое письмо

Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд - с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране прошли протесты после его второй победы на выборах.

В конце прошлого года в крупных городах Ирана состоялись  массовые акции социального протеста. По некоторым данным,  жертвами беспорядков стали, по меньшей мере, двадцать человек. Около 450 граждан  были задержаны в Тегеране за участие в несанкционированных митингах,  информирует РИА Новости.

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