Травма не позволила Сергею Устюгову защитить титул на "Тур де Ски"

Устюгов получил повреждение на пятом этапе соревнований во время гонки свободным стилем 4 января. По ходу дистанции он трижды упал и финишировал лишь 28-м. Он вышел на старт шестого этапа, но от заключительной гонки, которая состоится сегодня, Сергей отказался.

Под вопросом, стоит отметить, было участие Устюгова и в шестом этапе. Однако, как отмечал тренер Маркус Крамер, спортсмен прошел тщательное обследование, и было решено, что он выйдет на трассу - Сергей занял на этапе 14-е место. После этого в общем зачете "Тур де Ски" он шел на третьем месте, уступая лидеру, швейцарцу Дарио Колонье, 1 минуту 21,5 секунды.

Устюгов, напомним, стал победителем "Тур де Ски"-2016/17, установив рекорд соревнований: он выиграл пять этапов подряд, а в общей сложности стал лучшим на шести этапах из семи. Министерство спорта РФ назвало его лучшим спортсменом 2017 года. Также он вошел в десятку лучших атлетов года по версии Федерации спортивных журналистов России, получив премию "Серебряная лань".