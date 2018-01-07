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07.01.2018 14:30
Рубрика: Спорт

Травма не позволила Сергею Устюгову защитить титул на "Тур де Ски"

Текст: Данила Жиляев

Российский лыжник Сергей Устюгов не сможет защитить титул победителя престижной многодневки "Тур де Ски". Как сообщает Fasterskier.com, Сергей снялся с соревнований из-за травмы.

Фото: EPA/ANGELIKA WARMUTH Фото: EPA/ANGELIKA WARMUTH
Фото: EPA/ANGELIKA WARMUTH

Устюгов получил повреждение на пятом этапе соревнований во время гонки свободным стилем 4 января. По ходу дистанции он трижды упал и финишировал лишь 28-м. Он вышел на старт шестого этапа, но от заключительной гонки, которая состоится сегодня, Сергей отказался.

Фото: ROBERT MICHAEL / AFP
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Под вопросом, стоит отметить, было участие Устюгова и в шестом этапе. Однако, как отмечал тренер Маркус Крамер, спортсмен прошел тщательное обследование, и было решено, что он выйдет на трассу - Сергей занял на этапе 14-е место. После этого в общем зачете "Тур де Ски" он шел на третьем месте, уступая лидеру, швейцарцу Дарио Колонье, 1 минуту 21,5 секунды.

Устюгов, напомним, стал победителем "Тур де Ски"-2016/17, установив рекорд соревнований: он выиграл пять этапов подряд, а в общей сложности стал лучшим на шести этапах из семи. Министерство спорта РФ назвало его лучшим спортсменом 2017 года. Также он вошел в десятку лучших атлетов года по версии Федерации спортивных журналистов России, получив премию "Серебряная лань".

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