В Йемене разбился самолет арабской коалиции

Самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, потерпел крушение в подконтрольной повстанцам-хуситам провинции Саада на севере Йемена. По некоторым данным, оба пилота остались в живых, сообщает телеканал Al Arabyia.

Представители коалиции информировали, что военный самолет разбился из-за технической неисправности, а пилотов удалось спасти. В свою очередь, повстанцы утверждают, что машина сбита силами ПВО.

В провинции Саада на границе с Саудовской Аравией закрепились отряды движения хуситов "Ансар Алла". Эта местность регулярно подвергается бомбежке со стороны ВВС коалиции. Жертвами неизбирательных бомбардировок стали десятки мирных жителей, тысячи граждан вынуждены были покинуть свои дома,

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором противостоят повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и правительственные войска и ополчение, лояльное президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Экс-глава государства скрывается на территории Саудовской Аравии. С 2015 года арабская коалиция оказывает военную поддержку йеменским властям, пишет РИА Новости.