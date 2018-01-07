В России в 2017 году сократилось количество экономических преступлений

Генпрокуратура РФ на портале правовой статистики обнародовала данные по преступности в стране за одиннадцать месяцев прошлого года.

По данным надзорного ведомства, всего в России было зарегистрировано почти два миллиона нарушений закона, в том числе более 106 тысяч преступлений особой тяжести. Общий установленный ущерб составил 351 миллиард рублей.

Самыми распространенными правонарушениями оказались разные виды мошенничества, попадающие под статью 159 Уголовного кодекса РФ. По сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года количество таких преступлений увеличилось на 6,8 процента. Схожая картина с взятками - по информации Генпрокуратуры, их выявленное количество выросло на 4,6 процента.

Зато число экономических преступлений несколько сократилось - "секвестр" составил на 3,3 процента.

А вот серьезно снизить коррупционные правонарушения пока не удалось: с января по ноябрь 2017-го их зарегистрировали почти столько же, как годом ранее - 28 тысяч.