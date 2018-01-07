В Швеции от взрыва гранаты возле метро пострадали два человека

Два человека пострадали от взрыва вблизи метро в Стокгольме. По некоторым данным, шестидесятилетний мужчина поднял с земли ручную гранату, которая детонировала в его руках, сообщает газета The Independent.

Ранения получила также 45-летняя женщина, которая проходила мимо места происшествия. Пострадавшие доставлены в госпиталь, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Версию с ручной гранатой озвучила газета Aftonbladet. Однако полиция пока не подтвердила эти сведения. Жилой квартал и парк возле станции метро Varby Gard оцеплены стражами порядка. Свидетели слышали громкий хлопок, на который среагировала сигнализация запаркованных рядом автомашин.

По факту взрыва проводится расследование. Представитель группы спасателей Ларс-Аке Стевелинд заявил, что "кто-то подбросил возле метро взрывчатое вещество", криминалисты устанавливают его происхождение.



