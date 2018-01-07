В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины

Требования Евросоюза взыскать с РФ 1,39 миллиарда евро из-за запрета импорта свинины - это "беспредел". Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT.

"Пока то, что заявляет ЕС, - это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?" - заявил Джабаров.

Как стало известно, Всемирная торговая организация передала в арбитражный суд претензии ЕС. Как заметил Джабаров, членство России в ВТО не дает нам ничего, кроме "полной незащищенности от санкционной политики". Таким образом, нашей стране следует задуматься о необходимости участия в этой организации.

Свинина находится в списке продовольственного эмбарго, которое было введено Россией в ответ на санкции Запада.