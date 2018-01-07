Вайнштейна обвинили в давлении на жертву изнасилования

Бывший адвокат актрисы Пас де ла Уэрта подал иск против продюсера Харви Вайнштейна. Он обвинил его и экс-заместителя прокурора округа Бронкс Майкла Рубина в сговоре с целью давления на жертву изнасилования.

Адвокат Аарон Филлер утверждает, что Рубин обманул актрису, представившись ей в качестве юриста, специализирующегося на защите прав жертв сексуального насилия. На самом деле бывший заместитель прокурора действовал в интересах Вайнштейна.

Между тем Рубин отверг обвинения в своей адрес и увязал их с желанием истца отомстить за потерю выгодной клиентки. Де ла Уэрта действительно наняла другого адвоката, но обвинений против Вайнштейна не отозвала, передает ТАСС.

С обвинениями в адрес известного американского продюсера с начала октября выступили уже около 50 женщин.