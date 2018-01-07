Вандалы повредили памятник советским солдатам в Кировоградской области

Памятник солдатам Великой Отечественный войны поврежден неизвестными злоумышленниками в Гайвороне Кировоградской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба городского совета в Facebook.

По данным администрации, в сквере Победы неизвестные отбили руку и лавровый венок со скульптуры солдата. Создана комиссия по расследованию происшествия при содействии правоохранительных органов.

Местные власти назвали происшествие "варварством, дикостью и вандализмом". В заявлении говорится, что тысячи земляков отдали жизнь в борьбе с фашистами в годы Второй мировой войны. Памятник установлен на могиле одиннадцати советских воинов и 43 партизан.