20-летняя девушка стала невестой тетриса

20-летняя американка Нурул Маджабин Хассан объявила о том, что выйдет замуж за тетрис. Девушка уже сменила свое имя - она предпочитает называть себя Фрактал Тетрис Хуракан.

Как уточняет портал Metro, с известной головоломкой Фрактал связывают отношения, которые длятся более года. Игры на веб-сайтах, телефоне и Gameboy занимают у девушки до 12 часов в сутки.

Фрактал рассказала, что она спит вместе с тетрисом и собирает предметы, связанные с игрой (например, подушки и лампочки в форме фигур из игры, футболки с принтами и так далее).

"Я считаю, что тетрис очень красив, он близок к совершенству, стимулирует ваш ум. Физически я получаю от игры такие же эмоции, которые чувствуют люди, состоящие в отношениях", - рассказала девушка.

После завершения учебы Фрактал планирует выйти замуж за тетрис. Она хочет провести церемонию принятия обязательств с участием друзей.

К слову, прежде, чем влюбиться в тетрис, девушка находилась в отношениях с калькулятором по имени Пьер, очень любила математику и особенно геометрию. А ранее она испытывала теплые чувства к монорельсам, iPod, беговым дорожкам, GPS-навигатору Garmin.

В своей одержимости Фрактал не одинока. Так, на одном из форумов она познакомилась с Эрикой Эйфель - женщиной, которая вышла замуж, а затем рассталась с Эйфелевой башней.