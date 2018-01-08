Новости

Такси в Москве подготовят к аккредитации для работы на ЧМ-2018 19:27
Вышел новый трейлер фильма "Винчестер" - про дом, призраков и старушку 19:25
МИД: В отличие от США, Россия не вмешивается в выборы в других странах 19:17
Минобороны РФ показало сбитые в Сирии дроны 19:06
Видео: ключевая битва "Последних джедаев" в формате 16 bit 19:00
Вышел дублированный трейлер мем-хоррора "Слендермен" 18:47
В многоэтажном жилом доме в Тюмени произошел пожар 18:27
В Сеть "слили" "голое" фото экс-подруги Ди Каприо, топ-модели Бундхен 17:58
Украинский суд арестовал бывшего министра здравоохранения Крыма 17:54
Беларусь использует опыт РФ при разработке механизма возврата ценностей из-за рубежа 17:30
Погоня со стрельбой под Волгоградом попала на видео 17:30
Видео: Ведущий CNN грубо прервал интервью с секретарем Трампа 16:58
Владимир Путин потратил на агитацию 9 млн рублей 16:51
В Беларуси назвали победителей конкурса для молодых ученых 2017 года 16:50
Ставшая "вирусной" история о добром Киану Ривзе оказалась фейком 16:40
Видео: В Нью-Йорке загорелась вершина башни Трампа 16:19
Американский эсминец Carney прибыл в порт Одессы 16:12
В Беловежской пуще начнут возводить аналоги древних стоянок 15:50
Фото: потолстевшую Эмилию Кларк заподозрили в сюжетной беременности 15:30
На Урале начата проверка по факту избиения детей кипятильником 15:28
ФСБ сообщила о рекордном трафике в праздники с Украины в Крым 15:17
Видео: Горящий у побережья Китая танкер может взорваться 15:14
ЦБ РФ начал переход к пропорциональному регулированию банковской системы 15:13
В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП 15:11
Собянин: На Сокольнической линии начнут ходить восьмивагонные поезда 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменяются правила прохождения диспансеризации в 2018 году
Как изменяются правила прохождения диспансеризации в 2018 году
Гидрометцентр сообщил о похолодании в Москве и по всей России
Гидрометцентр сообщил о похолодании в Москве и по всей России
Алексей Чеснаков - о первой неделе года с точки зрения избирательной кампании
Алексей Чеснаков - о первой неделе года с точки зрения избирательной кампании
08.01.2018 19:34
Рубрика: Экономика

Вошли в график

Рейсы из Москвы в Нью-Йорк и Вашингтон выполняются по расписанию
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7464 (1)
Погода внесла свои коррективы в расписание российских рейсов из Вашингтона и Нью-Йорка. И на Рождество российской авиакомпании пришлось даже отменить полеты из Москвы в воздушную гавань имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Фото: depositphotos.com
Цены на авиабилеты в ближайший год расти почти не будут

Из-за сложных метеоусловий один из крупнейших американских авиационных хабов - аэропорт Нью-Йорка не смог справиться со свалившейся на него нагрузкой.

Возникала непростая инфраструктурная ситуация, острая нехватка стояночных мест для воздушных судов. Аэропорт объявил об ограничении на прием самолетов. Гавань работала только на вылет.

Самолеты "Аэрофлота", направлявшиеся из Москвы в Нью-Йорк, были вынуждены сесть в Вашингтоне. Но в аэропорту Даллеса (Вашингтон) возникли проблемы с обслуживанием самолетов. В том числе с подготовкой воздушных судов к выполнению полета. А также с регистрацией пассажиров у компании по наземному обслуживанию, с которой сотрудничает перевозчик. Она затягивалась.

Их удалось устранить после вмешательства по просьбе российского посольства Госдепартамента США. Российские дипломаты поблагодарили госдепартамент США за содействие.

В аэропорту Нью-Йорка погода повлияла и на работу воздушной гавани. Произошел сбой в работе багажной системы. Один из российских рейсов вернулся в Москву без чемоданов. На другой борт, который прилетел в нашу столицу, багаж грузили вручную.

Пассажиры, прибывавшие на регистрацию, обеспечивались всем необходимым, как того требуют Федеральные авиационные правила и стандарты авиакомпании. Но свободных мест в гостиницах не было.

Фото: depositphotos.com
Ростуризм разрешил продажу туров в Египет

Практически все ведущие авиакомпании мира, которые выполняли рейсы в Нью-Йорк, стремились разместить своих пассажиров в отели рядом с аэропортом. Из-за этого возник дефицит номеров. Как только они освобождались, представители "Аэрофлота" размещали пассажиров.

О проблемах, которые возникали с вылетом рейсов, пассажиры оповещались через Call-центр. Кроме того, те, кто заранее были предупреждены об отложенном вылете, могли сами забронировать гостиницу и прилетев в Россию, компенсировать свои затраты, которые они понесли, ожидая своего рейса, представив чеки в офис авиакомпании.

Представители перевозчика в аэропорту Нью-Йорка делали все возможное в форс-мажорной ситуации. Как только перевозчику становилось известно о времени вылета, пассажиров сразу информировали об этом.

8 января в Нью-Йорке сняли ограничения на прием бортов, подтвердили "Российской газете" в авиакомпании.

Рейсы в США из России начали выполняться по расписанию. И к первой в этом году рабочей неделе все, кто хотел вернуться в Россию, были уже на родине.

Главное сегодня

Водителям запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей
Минобороны РФ показало сбитые в Сирии дроны
Владимир Путин потратил на агитацию 9 млн рублей
Видео: В Нью-Йорке загорелась вершина башни Трампа
Американский эсминец Carney прибыл в порт Одессы