Погода внесла свои коррективы в расписание российских рейсов из Вашингтона и Нью-Йорка. И на Рождество российской авиакомпании пришлось даже отменить полеты из Москвы в воздушную гавань имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Из-за сложных метеоусловий один из крупнейших американских авиационных хабов - аэропорт Нью-Йорка не смог справиться со свалившейся на него нагрузкой.

Возникала непростая инфраструктурная ситуация, острая нехватка стояночных мест для воздушных судов. Аэропорт объявил об ограничении на прием самолетов. Гавань работала только на вылет.

Самолеты "Аэрофлота", направлявшиеся из Москвы в Нью-Йорк, были вынуждены сесть в Вашингтоне. Но в аэропорту Даллеса (Вашингтон) возникли проблемы с обслуживанием самолетов. В том числе с подготовкой воздушных судов к выполнению полета. А также с регистрацией пассажиров у компании по наземному обслуживанию, с которой сотрудничает перевозчик. Она затягивалась.

Их удалось устранить после вмешательства по просьбе российского посольства Госдепартамента США. Российские дипломаты поблагодарили госдепартамент США за содействие.

В аэропорту Нью-Йорка погода повлияла и на работу воздушной гавани. Произошел сбой в работе багажной системы. Один из российских рейсов вернулся в Москву без чемоданов. На другой борт, который прилетел в нашу столицу, багаж грузили вручную.

Пассажиры, прибывавшие на регистрацию, обеспечивались всем необходимым, как того требуют Федеральные авиационные правила и стандарты авиакомпании. Но свободных мест в гостиницах не было.

Практически все ведущие авиакомпании мира, которые выполняли рейсы в Нью-Йорк, стремились разместить своих пассажиров в отели рядом с аэропортом. Из-за этого возник дефицит номеров. Как только они освобождались, представители "Аэрофлота" размещали пассажиров.

О проблемах, которые возникали с вылетом рейсов, пассажиры оповещались через Call-центр. Кроме того, те, кто заранее были предупреждены об отложенном вылете, могли сами забронировать гостиницу и прилетев в Россию, компенсировать свои затраты, которые они понесли, ожидая своего рейса, представив чеки в офис авиакомпании.

Представители перевозчика в аэропорту Нью-Йорка делали все возможное в форс-мажорной ситуации. Как только перевозчику становилось известно о времени вылета, пассажиров сразу информировали об этом.

8 января в Нью-Йорке сняли ограничения на прием бортов, подтвердили "Российской газете" в авиакомпании.

Рейсы в США из России начали выполняться по расписанию. И к первой в этом году рабочей неделе все, кто хотел вернуться в Россию, были уже на родине.