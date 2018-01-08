Алексей Чеснаков - о первой неделе года с точки зрения избирательной кампании

Первая неделя года, с точки зрения избирательной кампании, отличается от остальных низкой интенсивностью событий, пустотой информполя, эпизодичностью появления кандидатов. Может сложиться впечатление, что выборы, как и политпроцесс, в целом поставлены на праздничную паузу.

Для этого есть объективные предпосылки: большинство предпочитают праздновать, а не реагировать на политическую конъюнктуру. Кандидаты, понимая и разделяя эту склонность, относятся к избирателю бережно, не допуская перегруза и не вызывая раздражения неуместной активностью. На самом деле, те из них, кто настроен всерьез, работу не прекращают. То, что работа не всем видна не означает, что ее нет. Сбор подписей, подготовка программ и рекламы, инструктаж волонтеров, договоренности со спонсорами и т.д. Именно тогда, когда избиратель находится в "полусонном" состоянии, и закладывается фундамент будущих успехов.

На главный штаб кампании - Центризбирком - праздничные дни влияния почти не оказывают. Так, на конец первой недели года пришлось завершение приема документов от самовыдвиженцев. Теперь уже точно известно, что из 46 таковых, уведомивших ЦИК, смогли сдать документы только 15. На следующим этапе часть из них отсеется, ведь, по словам председателя ЦИК, среди них есть претенденты "с чудинкой".

Важно зафиксировать эту цифру. Не всем она кажется важной, а зря. Пренебрежительное отношение к промежуточным результатам чревато недопониманием результатов итоговых. Количество самовыдвиженцев свидетельствует об открытости избирательной системы. Наплыв желающих поучаствовать в выборах, какими бы чудиками некоторые из них ни казались, демонстрирует демократический характер власти и наличие у граждан возможностей реализовать свои права. Да и для следующих выборов этот показатель будет иметь значение. Мы ведь живем не одним днем и не одной кампанией.

ЦИК на минувшей неделе обратился в Генпрокуратуру с просьбой установить, проводили ли девять партий, выдвинувших кандидатов в президенты, положенные по закону региональные конференции. Были высказаны опасения о возможности фальсификаций. Насколько это повлияет на состав участников выборов, мы скоро узнаем. Для ЦИК, который сделал ставку на неукоснительное следование предусмотренной законом процедуре, этот вопрос является делом чести.

Количество самовыдвиженцев свидетельствует об открытости избирательной системы

Что же касается важнейших интриг кампании, то большей ясности с их решением праздники не принесли. Да и не могли принести. Пока ясно одно - нет никакой интриги с лидером гонки. Как, впрочем, нет ее и с перечнем лиц, которые будут привлекать особый интерес. Путин, Жириновский, Грудинин, Собчак и Титов, кто чаще, а кто реже, все же находились в фокусе внимания аудитории.

На данном этапе интригой остается лишь неопределенность с точным уровнем поддержки кандидатов. По техническим причинам, из-за позднего выдвижения социологи не всех успели включить в опросные листы. Может ли эта неизвестность привести к каким-то последствиям? Разумеется, выборы на то и выборы - "темные лошадки" способны если не побороться за первое место, то повлиять на результаты конкурентов.

Предсказать итоговые результаты выборов на основе данных первых опросов нереально. Но увидеть динамику роста или падения поддержки с учетом этих данных уже можно. Важно зафиксировать позиции в начале года. Ведь в течение ближайших двух с половиной месяцев наряду с курсом доллара и ценами на нефть рейтинги кандидатов в президенты будут в числе наиболее обсуждаемых цифр и даже окажут влияние на решение избирателей - как известно многие из них в последний момент голосуют за лидера и чем выше его рейтинг, тем выше вероятность выбора в его пользу большей части неопределившихся.

По опросам можно будет судить и о том, как решается еще одна интрига - с явкой избирателей. В последние годы на региональных выборах явка существенно снизилась. На федеральном уровне проблема обострилась на выборах в Думу в 2016 году. Тогда явка составила меньше 48 процентов. Неприятный, хотя и не критичный результат. По одному данному показателю нельзя оценивать легитимность выборов. Экстраполировать эти тенденции на президентскую кампанию тоже не стоит. Явка на выборах главы государства всегда была выше, чем на думских и никогда не опускалась ниже 64 процентов. Скорее всего и на этот раз показатели будут соответствующими. Впрочем, в данном вопросе играет так много факторов, что говорить о прогнозе можно будет только с середины февраля.

Темы кампании играют важное ­значение для определения последующего курса власти

Еще одна интрига - какие темы будут доминировать в ходе кампании, а какие уйдут на второй план. Значение повестки порой недооценивают, хотя темы кампании играют важное значение для определения последующего курса власти, его маркировки. Пока таких тем довольно много: стабильность и развитие, величие страны и ее роль в мире, давление извне и патриотизм как основа мобилизации нации, экономический рост и роль молодежи т.д. Какие-то из них будут выходить на первый план, а какие-то перемещаться на периферию. Зависит это не только от личности кандидатов и креатива штабов, но и от внешних обстоятельств.

Лишь одна интрига точно завершится до конца недели - ЦИК закончит прием документов кандидатов от партий и мы узнаем точное количество допущенных к сбору подписей. Цифра интересная, хотя скорее для сравнения, чем для прогнозирования. Несмотря на то что политическая пауза у некоторых граждан продлится аж до старого Нового года, т.е. до конца текущей недели, можно спрогнозировать, что кандидаты уже с сегодняшнего дня будут пытаться всеми силами привлечь внимание. В противном случае чересчур бережное отношение к себе избиратели могут принять либо за нерешительность, либо за отсутствие реального предложения.