Американский эсминец Carney прибыл в порт Одессы

Американский эсминец Carney DDG64 прибыл в порт Одессы. Как сообщает местный новостной портал dumskaya.net, там он пробудет до 11 января.

Отмечается, что Carney стал первым кораблем НАТО, зашедшим в порт Одессы в новом году. Предполагается, что он примет участие в проведении операций по обеспечению безопасности на море и укреплении комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров Североатлантического альянса.

Суда такого типа имеют на вооружении пусковые установки системы Aegis, которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк", оснащаемых ядерными боеголовками.

В июле 2017 года Carney принимал участие в международных учениях SeaBreeze-2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.