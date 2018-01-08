Беларусь использует опыт РФ при разработке механизма возврата ценностей из-за рубежа

Белорусские эксперты при разработке механизма возврата культурных ценностей из-за рубежа изучат законодательство других стран, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Попко, передает БЕЛТА.

По ее словам, суть идеи заключается в том, чтобы изучить аналогичное законодательство, действующее за границей. "Многие страны, которые были втянуты во Вторую мировую войну, разработали свои подходы (по возврату ценностей. - Прим. ред.). Можно опираться на те наработки, которые уже есть у наших польских коллег. Но уже сейчас ясно, что нам нужно будет оттолкнуться от закона Российской Федерации", - заметила Ольга Попко.

Она обратила внимание, что в 1998 году российскими парламентариями был принят закон "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ". "Российская сторона прекрасно осознает, что на ее территории могут быть ценности, вывезенные в свое время из Беларуси, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Молдовы. Статья 7 этого закона гарантирует права на эти ценности при условии принятия аналогичного закона, то есть обеспечении прав РФ вернуть свои ценности из этих стран в случае их обнаружения. Беларусь таких гарантий еще не давала", - пояснила зампредседателя комиссии.

Ольга Попко также уточнила, что в законе 1998 года предложены конкретные условия, после реализации которых можно будет на что-то претендовать. "Моя законодательная инициатива направлена на то, чтобы соблюсти эти условия. Вот тогда можно будет обращаться к россиянам с конкретными предложениями", - рассказала она.

В начале 2017 года в Беларуси начал действовать Кодекс о культуре, одна из статей которого декларирует обязательный возврат историко-культурных ценностей, незаконно вывезенных из страны в годы военных конфликтов. Но каким образом это может происходить, не указано. "Пользуясь этим документом, ничего вернуть нельзя, - подчеркнула депутат. - У меня есть группа экспертов в области охраны культурных ценностей и международного права, которые помогают с оформлением поправки в Кодекс о культуре".

Между тем парламентарий добавила, что нет четкой статистики о количестве экспонатов, вывезенных из БССР в годы Второй мировой войны в разные страны, и это создает немалые проблемы. "К сожалению, в 1941 году фонды были описаны не слишком хорошо. Поди сейчас узнай экспонат, который числился как "слуцкий пояс", без указания его особенностей! Но есть и хорошо описанные ценности, внешний облик которых мы прекрасно знаем", - отметила Ольга Попко. Например, это крест Евфросинии Полоцкой. "Пока нет необходимого закона, мы не сможем претендовать даже на эту ценность, которая уже давно стала символом нашей страны", - заключила собеседница.

