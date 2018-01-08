ЦБ РФ начал переход к пропорциональному регулированию банковской системы

Банк России объявил о начале перехода к пропорциональному регулированию банковской системы и об увеличении взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Так базовая ставка взносов в фонд страхования вкладов вырастет с 0,12 до 0,15 процента расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал). Об этом сообщается на сайте регулятора.

В течение 2018 года банки должны принять решение - либо увеличить капитал до одного миллиарда рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала - 300 миллионов рублей). Для банков с базовой лицензией будет действовать упрощенный порядок отчетности. Системно значимые банки (на них приходится более 60 процентов активов в России) должны будут отчитываться по нормативу структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии стабильного фондирования к его необходимому объему. Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года.

Еще для системно значимых банков с 1 января повышается минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) - с 80 до 90 процентов. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней.