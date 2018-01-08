Директор ЦРУ обвинил РФ в планах вмешаться в выборы в Конгресс США

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия попытается вмешаться в предстоящие в 2018 году выборы в Конгресс США. По его словам, РФ десятилетиями влияет на избирательный процесс в Соединенных Штатах.

Помпео отметил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018 были "безопасными и демократичными", передает РИА Новости. Он добавил, что усилия по вмешательству в выборы могут приложить и другие страны, желающие "подорвать западную демократию".

В 2018 году состоятся выборы в американском конгрессе, на которых переизберут всю Палату представителей и часть Сената. Параллельно состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания некоторых штатов.

Москва ранее на самом высоком уровне отвергала приписываемые ей попытки вмешаться в избирательный процесс в Америке, а также не вступала по этому поводу в сговор с Дональдом Трампом, выигравшим президентские выборы.

Ранее американский лидер назвал позором для страны расследование вмешательства в американские выборы 2016 года, приписываемого России. Оно ведется ФБР и спецкомитетами по разведке сената и палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки.