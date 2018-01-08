Фото: потолстевшую Эмилию Кларк заподозрили в сюжетной беременности

По случаю 75-го вручения важной кинопремии "Золотой глобус" журнал EW организовал богатую вечеринку для ее номинантов.

Где в числе приглашенных оказались разного рода величины, вроде вездесущего Джеймса Франко, Сальмы Хайек, Элизабет Олсен, Кейт Бекинсейл, Эмилии Кларк и так далее.

Зарубежная периодика вовсю пестрит нарядными снимками празднующих.

Акцентируя, в частности, внимание на 44-летней Кейт Бекинсейл, которая пришла в смелом и местами весьма прозрачном платье и, похоже, с очередным молодым любовником.

Впрочем, гораздо больший объем внимания стяжала 31-летняя британская актриса Эмилия Кларк. С того момента, как мы наблюдали ее в седьмом сезоне "Игры престолов", заметно поднабравшая вес и приятно округлившаяся.

01.04.18 // В преддверии премии «Золотой Глобус», мисс Кларк посетила вечеринку издания «W Magazine» @emiliaclarke pic.twitter.com/UDOIR4yRk9 — Emilia Clarke Russia (@eclarkerussia) January 6, 2018

Что некоторые наблюдатели сочли зримым подтверждением фанатской теории, гласящей: Матерь Драконов беременна от собственного племянника, Джона Сноу. И таким образом Кларк готовится-де выглядеть на экране восьмого сезона естественно - соответствовать предстоящему образу.

Хотя есть и другая версия: Кларк просто любит хорошенько подкрепиться.

Ранее мы писали, как "Джон Сноу" напился и устроил в баре дебош.