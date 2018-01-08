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Фото: потолстевшую Эмилию Кларк заподозрили в сюжетной беременности

Новость 08.01.2018, 15:30 | Текст: Олег Усков

По случаю 75-го вручения важной кинопремии "Золотой глобус" журнал EW организовал богатую вечеринку для ее номинантов.

Где в числе приглашенных оказались разного рода величины, вроде вездесущего Джеймса Франко, Сальмы Хайек, Элизабет Олсен, Кейт Бекинсейл, Эмилии Кларк и так далее.

Зарубежная периодика вовсю пестрит нарядными снимками празднующих.

Акцентируя, в частности, внимание на 44-летней Кейт Бекинсейл, которая пришла в смелом и местами весьма прозрачном платье и, похоже, с очередным молодым любовником.

Впрочем, гораздо больший объем внимания стяжала 31-летняя британская актриса Эмилия Кларк. С того момента, как мы наблюдали ее в седьмом сезоне "Игры престолов", заметно поднабравшая вес и приятно округлившаяся.

Что некоторые наблюдатели сочли зримым подтверждением фанатской теории, гласящей: Матерь Драконов беременна от собственного племянника, Джона Сноу. И таким образом Кларк готовится-де выглядеть на экране восьмого сезона естественно - соответствовать предстоящему образу.

Хотя есть и другая версия: Кларк просто любит хорошенько подкрепиться.

Ранее мы писали, как "Джон Сноу" напился и устроил в баре дебош.

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