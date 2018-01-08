По словам министра образования и науки России Ольги Васильевой, система государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ, стала понятной, прозрачной и больше не нуждается в каких-либо кардинальных изменениях. Основная задача сейчас - избежать в школах натаскивания по конкретным предметам. Минусы такого подхода показали Всероссийские проверочные работы по тем предметам, где нет обязательного ЕГЭ. Что нового ждет школу? Сколько экзаменов будет в 9-м классе? Когда пройдет собеседование по русскому языку? На эти и другие вопросы "РГ" отвечает заместитель министра образования и науки, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов: В итоговой аттестации для 9 классов в этом году изменений не будет. Им предстоит сдать четыре предмета. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Сергей Сергеевич, давайте с главного: как изменятся ЕГЭ и ГИА-9 в этом году?



Сергей Кравцов: В 2018 году никаких существенных изменений в ЕГЭ не будет. Демонстрационные версии экзаменационных заданий по всем предметам опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Любой участник ЕГЭ может с ними ознакомиться, понять, что его ждет на экзамене, и спокойно готовиться. Продолжит развиваться технологическая составляющая ЕГЭ: мы планируем, что в этом году практически все экзаменационные пункты перейдут на технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов прямо в аудиториях. В итоговой аттестации для девятиклассников в этом году изменений также не будет. Им предстоит сдавать четыре предмета: два обязательных (русский язык и математику) и два предмета по выбору. Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА-9 в этом году еще не будет введено в штатный режим. В феврале и апреле пройдут две апробации собеседования в школах, но их результаты не будут влиять на допуск к экзаменам в этом году.

Рособрнадзор уже провел несколько исследований по учителям истории, обществознания, русского языка, литературы и математики. Кто следующий?



Сергей Кравцов: Мы продолжим исследования компетенций учителей, апробируем модель оценки еще по ряду предметов. Планируем провести в пилотном режиме оценку управленцев в школах. Но для такой оценки мало опросов. Конечно, будут некие формальные критерии, однако только знания директора - управленца оценивать неправильно. Тут важны успехи и результаты всей школы, а также объективность проведения оценочных процедур - Всероссийских проверочных работ и единого госэкзамена. Надо смотреть динамику школ через Всероссийские проверочные работы. Допустим, результаты были не очень хорошими, важно, отправил ли директор после этого учителей на курсы повышения квалификации. Может быть, мы даже будем проводить опросы родителей и учитывать мнение учеников.

Как, по-вашему, директор школы должен быть менеджером или педагогом?



Сергей Кравцов: Это человек, который знает педагогику и имеет педобразование. Но у него должны быть навыки также управленца и соответствующий опыт.

В последнее время появилась порочная практика, когда директора в случае неприятных ситуаций чуть что увольняют учителя и делают его крайним. В Рособрнадзоре известно об этом?



Сергей Кравцов: У нас есть такие сигналы. Мы внимательно относимся ко всем жалобам.

Планируем провести оценку управленцев в школах. Будем проводить опросы родителей и учитывать мнение учеников

Недавно десятиклассники писали диагностические работы по биологии и химии. Знают они эти предметы?



Сергей Кравцов: Средний балл диагностической работы по биологии в 10-х классах - около 20, при максимальном балле 47. Но такого количества не набрал ни один ученик из 26 тысяч, принимавших участие в диагностике. Максимум - 43. Правильно заполнить таблицу на сравнение растительных и животных организмов смогли около 21 процента школьников. Показать на схематическом рисунке движение инъекции лекарства в организм человека смогли лишь 5 процентов. Только 38 процентов правильно определили последовательность этапов оказания первой медицинской помощи. Самое удивительное, что ученики из биологических классов показали примерно такие же знания материала, как и дети, которые учатся в обычных классах. Может быть, сказалось то, что углубленное изучение биологии только-только началось в 10-м классе? В диагностических работах по химии средний балл оказался еще ниже - 13 при максимуме в 52. 40 процентов участников смогли набрать только 10 баллов. Результаты показали, что десятиклассники испытывают трудности при проведении даже несложных расчетов.

Какие школы показали плохие результаты во Всероссийских проверочных работах?



Сергей Кравцов: В этом году мы направили в регионы результаты нашего анализа объективности проведения Всероссийских проверочных работ школами. Из наших данных руководителям на местах ясно, где слабые места и с чем надо работать. В следующем году назовем открыто те школы, где ситуация с объективностью не улучшится.

Что нового ждет вузы в этом году?



Сергей Кравцов: Продолжатся исследования качества образования в высшей школе. Рейтинги дают определенное представление о вузах, но они опираются на формальные, внешние показатели. Я считаю, что надо смотреть на качество подготовки студентов - с какими знаниями они приходят и что умеют на выходе из вуза. К сожалению, сегодня существует большой разрыв между требованиями работодателей и теми знаниями, которые дают вузы. Мы проводили апробацию добровольного квалификационного экзамена для выпускников московских вузов. В том числе по специальностям дизайнер одежды, инженер-технолог, инженер-химик, инженер-эколог, материаловед. Апробация подтвердила, что проблема несоответствия навыков выпускников требованиям работодателей есть и она весьма значительна.

Во Франции во всех школах детям запретили гаджеты. Может, и нам последовать этому примеру?



Сергей Кравцов: Запретить или нет гаджеты в школе - решает само учебное заведение. Кстати, у моей дочки, которая учится в начальной школе, никаких гаджетов нет.

В начальной школе появятся уроки шахмат. И что, все дети станут лучше учиться?



Сергей Кравцов: Шахматы развивают логическое мышление, позволяют анализировать ситуацию, принимать то или иное решение, что важно для современного человека. Это подтверждают, в том числе, различные международные исследования. Я полагаю, что шахматы будут способствовать интеллектуальному развитию наших школьников и повышению их результатов, особенно в точных науках.