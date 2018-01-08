Кражи стали самым распространенным преступлением в РФ в 2017 году

В 2017 году самым распространенным преступлением в России стали кражи. Всего совершено порядка 738 тысяч подобных нарушений.

Между тем количество краж в РФ по сравнению с 2016 год уменьшилось на девять процентов, передает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Второе и третье места занимают мошенничество и преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Всего с января по ноябрь минувшего года в России зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что на 86 тысяч меньше, чем в 2016 году.