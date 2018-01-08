Минобороны РФ показало сбитые в Сирии дроны

Министерство обороны России опубликовало подробности атаки дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии и фотографии перехваченных беспилотников.

Напомнив, в ночь на 6 января российские военные в Сирии отразили массированную атаку ударных беспилотников на авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу Тартус. Пострадавших нет, оба объекта продолжают функционировать в плановом режиме.

Российские военные базы атаковали 13 однотипных аппаратов: 10 летели на Хмеймим, 3 - на Тартус. Семь беспилотников сбили зенитные комплексы "Панцирь-С". Управление другими шестью было перехвачено: три аппарата посадили за территорией авиабазы, остальные сдетонировали при контакте с землей.

Анализ аппаратуры с захваченных беспилотников помог определить точное место их запуска в полусотне километров от целей. Техническая экспертиза аппаратов показала, что они могут использоваться на расстоянии до 100 километров, оснащены спутниковой навигацией и аппаратурой для сброса бомб в назначенных точках. Дроны самолетного типа снабжены барометрическими датчиками и сервоприводами рулей высоты.

- Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями, - отметили в Минобороны.

Подвешенные к дронам самодельные бомбы изготовлены профессионалами и снабжены взрывателями иностранного производства.

- Каналы поставки террористам данных технологий и устройств выясняются компетентными российскими специалистами. Они также изучают тип и происхождение использованных в СВУ взрывчатых смесей, - добавили военные.