На Старый Новый год ударят морозы

Синоптики обещают 15-градусные морозы в столичном регионе на Старый Новый год, на ближайшую субботу и воскресенье. Об этом сообщает ресурс "Метеовести" со ссылкой на метеоцентр "Фобос".

Зима делает еще одну попытку вступить в свои права в Центральной России после оттепели.

Сегодня в Москве уже чувствуется ее дыхание.

За окном дует холодный ветер, а столбики термометров показывают небольшой минус. Пока минус один градус, а ночью температура будет понижаться, холода станут усиливаться. Местами пройдет снег.

В первый рабочий день этого года она опуститься в среднем минус пять градусов.

Днем будет солнечно и без осадков.

В среду-четверг ожидаются отдельные снегопады, а температура воздуха опуститься еще на 1-2 градус. В субботу и воскресенье, Москва окажется в самом центре малооблачного и штилевого скандинавского антициклона. Он обеспечит в ночь на Старый Новый год морозы до - 15 градусов (на севере Подмосковья - до -18°). Днем столбики термометров поднимутся в среднем минус шесть градусов. Но снега будет не много, снежный покров вряд ли превысит 3 сантиметров.