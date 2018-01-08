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08.01.2018 19:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Такси в Москве подготовят к аккредитации для работы на ЧМ-2018

Текст: Ирина Рыбникова

Все московские такси вскоре пройдут аккредитацию для работы на чемпионате мира по футболу, рассказал агентству городских новостей "Москва" заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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- Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу начнется в первой половине 2018 года. Разработаны требования к перевозчикам, которые будут обслуживать зрителей чемпионата. Прежде всего, мы хотим, чтобы водители знали необходимый минимум английского языка, поэтому разработали для них специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям, - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что обязательными условиями для аккредитации являются отсутствие неоплаченных штрафов, возраст автомобиля - он должен быть не старше четырех лет. Кроме того, такси должны быть оборудованы опознавательным фонарем, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, информацией в салоне о водителе и тарифах.

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