Такси в Москве подготовят к аккредитации для работы на ЧМ-2018

Все московские такси вскоре пройдут аккредитацию для работы на чемпионате мира по футболу, рассказал агентству городских новостей "Москва" заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

- Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу начнется в первой половине 2018 года. Разработаны требования к перевозчикам, которые будут обслуживать зрителей чемпионата. Прежде всего, мы хотим, чтобы водители знали необходимый минимум английского языка, поэтому разработали для них специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям, - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что обязательными условиями для аккредитации являются отсутствие неоплаченных штрафов, возраст автомобиля - он должен быть не старше четырех лет. Кроме того, такси должны быть оборудованы опознавательным фонарем, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, информацией в салоне о водителе и тарифах.