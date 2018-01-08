В Воронеже раскрыли свадебную интернет-аферу

Воронежская полиция установила еще один эпизод по делу о свадебном интернет-мошенничестве, сообщили в региональном ГУ МВД.

Шестая жертва воронежского афериста оказалась из Республики Коми. Как и другие клиентки интернет-магазина, покупательница захотела приобрести украшения для свадьбы и перевела на указанный продавцом номер мобильного телефона 17 тысяч рублей. Заказ она не получила, а продавец перестал выходить на связь.

В августе 2017 года 24-летний житель Каширского района создал свой "бизнес" из ничего: открыл в соцсети группу по продаже свадебных украшений, поместил там фотографии с чужих сайтов и начал принимать заказы. Сначала в его сети попались две жительницы Воронежской области, затем девушки из Уфы, Москвы и Омска. В общей сложности аферист собрал около 100 тысяч рублей.

- Под тяжестью предъявленных улик подозреваемый дал признательные показания. Часть денег он успел потратить на себя, - рассказали полицейские.

Свадебный аферист находится под подпиской о невыезде, уголовное дело против него возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).