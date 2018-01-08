В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение

Сильный снег ожидается 8 и 9 января в Приморском крае. Об этом сообщает региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На юго-востоке края серьезное ухудшение погоды прогнозируют вечером 8 января, к следующему дню снегопад обрушится на восточные и центральные районы. Ожидается выпадение 6-15 мм снега за 12 часов и менее, а на северо-востоке - свыше 20 мм за 12 часов и менее. На побережье возможна метель при ветре 18-23 м/с.

"Владивосток основной фронт непогоды обойдет стороной, в городе ожидается небольшой снег", - уточнили в Примгидромете.