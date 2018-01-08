На Вятке 29 населенных пунктов остались без света

В Кировской области из-за непогоды остались без электричества населенные пункты в шести районах.

Об этом сообщило в понедельник ГУ МЧС по региону. Социально-значимые объекты в зоне отключения отсутствуют.

Отметим, что на территории региона наблюдаются снег и ветер. В связи с ухудшением погодных условий "Кировэнерго" ввело режим повышенной готовности.

Для ликвидации последствий происшествия привлечено 50 человек, 19 единиц техники, в том числе МЧС. Восстановительные работы проводят 14 бригад "Кировэнерго".