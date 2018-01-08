ФСБ сообщила о рекордном трафике в праздники с Украины в Крым

Крымское пограничное управление ФСБ России сообщило о значительном увеличении пассажиропотока на границе Крыма и Украины в новогодние праздники.

Пик пассажиропотока с Украины в РФ через пограничные пункты на севере полуострова пришелся на 31 декабря: он увеличился по сравнению с обычным почти в два раза, и количество пересекающих госграницу превысило 11 тысяч человек в сутки.

- За сутки 31 декабря количество пересекающих государственную границу вышло на уровень суточных нагрузок в летний сезон, - отметили в пресс-службе погрануправления. - Основной заявленной целью поездок было желание граждан "провести каникулы в кругу друзей и родственников".

Как отмечают пограничники, ситуация с увеличением трафика через границу была заранее спрогнозирована, поэтому скопления людей и автомобилей с российской стороны не было. А для более быстрого и качественного государственного контроля все пограничные наряды были усилены.

Напомним, в 2017 году, по оценке Минкурортов РК, полуостров посетили более 800 тысяч граждан Украины.