На Кубани проверят инцидент со стрельбой у гостиницы

Полиция проверит инцидент со стрельбой на пороге одной из гостиниц кубанского Армавира. В результате ЧП пострадал человек.

В ночь с 4 на 5 января в гостиничном баре в компании мужчин возник конфликт. Чуть позже выяснять отношения они продолжили на улице, на ступеньках у гостиницы. Там и прозвучали выстрелы. По предварительным данным, стреляли из травматики.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, участниками конфликта были бывшие и нынешние сотрудники МВД. Причины случившегося выясняются.