Погоня со стрельбой под Волгоградом попала на видео

Сотрудникам полиции Волгоградской области пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

ЧП произошло на автодороге города Волжского во время задержания водителя ВАЗ-2107, грубо нарушившего правила дорожного движения.

На записи видно, как "семерка", пытаясь скрыться от полицейских, едет на окраину города, мчится по бездорожью, рискуя врезаться в столбы электропередач. Беглеца преследуют два экипажа ДПС. После стрельбы водитель съезжает с дороги и упорно продолжает движение на спущенных колесах. В конце концов автомобиль нарушителя блокирует полицейская машина.

- Молодой человек, управлявший "семеркой", попытался "оторваться" от полицейских, когда его попросили остановиться. Инспекторы ДПС, преследуя нарушителя, применили табельное оружие. Полицейские выстрелили по задним колесам машины, однако водитель продолжил движение на спущенных колесах, - рассказали сотрудники пресс-службы.

При задержании 23 летний житель Среднеахтубинского района оказал сопротивление сотрудникам полиции. Молодой человек не скрывал, что сел за руль нетрезвым, добавили в пресс-службе ведомства.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы и материалы о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителей власти.

Отметим, что погоня со стрельбой обошлась без пострадавших. Служебная проверка показала, что полицейские стреляли на законных основаниях.