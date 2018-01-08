На Урале начата проверка по факту избиения детей кипятильником

Полиция Челябинской области начала проверку в связи с избиением двух малолетних детей в городе Карталы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Сообщение в правоохранительные органы поступило из приемного покоя городской больницы: у поступивших в медучреждения детей 2015-го и 2013-го годов рождения зафиксированы синяки от сетевого шнура.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в городе Карталы мать избила двух детей горячим кипятильником, после чего их доставили в больницу. Однако в полиции эту информацию опровергли.

"Никакого избиения раскаленным кипятильником не было. Ожогов у детей нет", - уточнил собеседник агентства. Также он сообщил, что по данному факту проводится административное расследование по статье КоАП РФ "Побои".