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08.01.2018 18:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В многоэтажном жилом доме в Тюмени произошел пожар

Текст: Елена Миляева

В девятиэтажном пансионате-малосемейке в Ткацком проезде Тюмени произошел крупный пожар.

На западе Москвы произошел пожар в многоквартирном жилом доме

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, вспыхнул утеплитель, огонь распространился с первого по седьмой этажи на площади 500 квадратных метров, а затем перекинулся и на кровлю здания.

- Из здания эвакуированы 138 жителей, спасены 23 человека, в том числе два ребенка. Пострадавших в результате возгорания нет, - рассказали в ведомстве.

По информации ТАСС, для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения на 180 человек в гостинице "Колос". Для обогрева людей к месту происшествия направлены автобусы городского автотранспортного предприятия. По последним данным, пожар удалось ликвидировать.

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В тушении были задействованы 82 человека личного состава и 29 единиц спецтехники МЧС. Причина и ущерб устанавливаются. Также экстренные службы ведут мониторинг состояния воздуха в городе, однако, предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.

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