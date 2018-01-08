В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП

На десятом километре автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло крупное ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. В условиях метели и гололеда лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2012 и Kia Rio.

По информации ГИБДД, в результате аварии пострадали шесть человек, из них двое детей. Три человека получили смертельные травмы и скончались на месте, двое детей и две взрослых были госпитализированы. Позже в правоохранительных органах сообщили, что число жертв происшествия увеличилось до четырех. По факту ДТП начато расследование.

Региональное управление МЧС России обратилось к автовладельцам с рекомендацией о необходимости повышения бдительности и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

"Снегопад и снежные накаты на дорогах осложняют дорожную обстановку, поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Будьте взаимовежливы на дороге, берегите свою жизнь!", - говорится в обращении.